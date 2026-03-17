Αφρική: Διαιτητής έμεινε ακίνητος με την κόκκινη κάρτα μετά τη λήξη
Ο πρώτος προημιτελικός για το CAF Champions League ανάμεσα Εσπεράνς και Αλ Αχλί στην Τυνησία βρήκε νικήτρια την πρώτη με 1-0, ωστόσο το ματς ήταν γεμάτο ένταση και ο διαιτητής, Ισά Σι, γνώριζε καλά πως μετά τη λήξη θα γίνει στόχος των παικτών των φιλοξενούμενων, που θα έτρεχαν να διαμαρτυρηθούν.
Τι έκανε λοιπόν ο Σενεγαλέζος; Με το που σφύριξε για τελευταία φορά, στάθηκε ακίνητος στο κέντρο του γηπέδου κρατώντας την κόκκινη κάρτα και στέλνοντας μήνυμα προς άπαντες πως δεν θα ανεχτεί πολλά πολλά! Πράγματι, κανείς δεν πήγε να διαμαρτυρηθεί, με το τέχνασμα του Αφρικανού ρέφερι να συνοδεύεται από επιτυχία. Μένει να δούμε αν θα εμπνευστούν και άλλοι από αυτόν, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το περιστατικό να γίνεται viral...
انت بتعمل اي يامرتشي يافاسد 😡— Mohamed shehtaAhly🦅 (@mohamed61228644) March 15, 2026
ضحكككك#الاهلي_الترجي pic.twitter.com/Z0vrl07uCJ
