Η πλειοψηφία των αθλητριών της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν επιστρέφει εσπευσμένα στην Τεχεράνη, καθώς υπάρχουν φόβοι για τις οικογένειές τους.

Το τεταμένο κλίμα μεταξύ ιρανικής κυβέρνησης και εθνικής ομάδας Γυναικών, έφερε άρσεις αιτημάτων πολιτικού ασύλου από το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες προέβησαν σε μαζικές ακυρώσεις του αιτήματος τους, με αποτέλεσμα να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Η αλλαγή στην στάση τους έχει προκαλέσει απορία, καθώς μόνο στο πλαίσιο του φόβου μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια απόφαση. Ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για ενδεχόμενες πιέσεις που έχουν δεχθεί οι οικογένειες των αθλητριών από το Ιρανικό καθεστώς.

Όλο αυτό ξεκίνησε από μια κίνηση που έκαναν ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο Ασιατικό Κύπελλο γυναικών. Η Ιρανική κυβέρνηση τις χαρακτήρισε προδότριες , με αποτέλεσμα να ζητήσουν προστασία στην Αυστραλία. Οι αθλήτριες Πασαντιντέχ και Ραμεζαντινέχ δεν έχουν ακολουθήσει τις συμπατριωτισσές τους, καθώς βρίσκονται εντός των συνόρων της Αυστραλίας, αλλά σε άγνωστη μέχρι στιγμής τοποθεσία.