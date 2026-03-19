Πίσω στο Ιράν επέστρεψε η πλειονότητα των αθλητρίων στην εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών, μετά από απειλές που δέχθηκαν για τις οικογένειές τους.

Σάλος είχε ξεσπάσει μετά τις κατηγορίες της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν προς την εθνική ομάδα γυναικών της χώρας, η οποία υιοθέτησε μια στάση διαμαρτυρίας προς το καθεστώς κατά την παρουσία της στο Κύπελλο Ασίας και βρέθηκε ενώπιον μέχρι και τιμωρίας με θανατική ποινή!

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ, η Αυστραλία δέχθηκε να προσφέρει άσυλο στην εθνική ομάδα του Ιράν, όμως τα δεδομένα άλλαξαν απότομα τις τελευταίες ημέρες. Όπως είχε γίνει γνωστό, η πλειονότητα της ομάδας αποφάσισε να αποσύρει το αίτημά της για πολιτικό άσυλο και να επιστρέψει εσπευσμένα στην Τεχεράνη μετά από απειλές που έλαβαν για τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι περισσότερες παίκτριες επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά από ταξίδι μιας εβδομάδας από την Αυστραλία, κατά το οποίο χρειάστηκε να περάσουν οδικώς από τη γειτονική Τουρκία.

Όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα πρόκειται για πέντε αθλήτριες, μεταξύ των οποίων και η αρχηγός της ομάδας, ενώ δυο προτίμησαν να παραμείνουν στην Αυστραλία. Οι πέντε που αποχώρησαν συναντήθηκαν ξανά με την υπόλοιπη αποστολή στη Μαλαισία και όλες μαζί πέταξαν για την Τουρκία.

Από εκεί μετακινήθηκαν οδικώς μέχρι το Ιράν, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να ενημερώνεται για την επιστροφή τους.