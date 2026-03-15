Τσεζένα: Ανακοίνωσε Άσλεϊ Κόουλ

Γιάννης Πολιάς
bet365

Η Τσεζένα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άσλεϊ Κόουλ για τη θέση του προπονητή.

Μετά τον ενάμιση χρόνο που αποτέλεσε μέλος της Ρόμα πριν από μία δεκαετία, ο Άσλεϊ Κόουλ επιστρέφει στην Ιταλία σε μία κίνηση-έκπληξη, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσεζένα! Ο παλαίμαχος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον σύλλογο της Serie B μέχρι το καλοκαίρι, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ανανεώνεται αυτόματα αν καλυφθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και της Τσέλσι αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή, έχοντας περάσει τα προηγούμενα χρόνια από διάφορα πόστα στο πλάι των Φρανκ Λάμπαρντ, Γουέιν Ρούνεϊ και Λι Κάρσλι. Η Τσεζένα είναι αυτή τη στιγμή όγδοη στη βαθμολογία της Β' κατηγορίας της Ιταλίας και είναι οριακά εντός μπαράζ ανόδου, με τον πρώην προπονητή της, Μικέλε Μινιάνι, να αποχωρεί μετά το 2-2 με τη Φροζινόνε.

