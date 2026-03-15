Τσεζένα: Ανακοίνωσε Άσλεϊ Κόουλ
Μετά τον ενάμιση χρόνο που αποτέλεσε μέλος της Ρόμα πριν από μία δεκαετία, ο Άσλεϊ Κόουλ επιστρέφει στην Ιταλία σε μία κίνηση-έκπληξη, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσεζένα! Ο παλαίμαχος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στον σύλλογο της Serie B μέχρι το καλοκαίρι, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ανανεώνεται αυτόματα αν καλυφθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και της Τσέλσι αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή, έχοντας περάσει τα προηγούμενα χρόνια από διάφορα πόστα στο πλάι των Φρανκ Λάμπαρντ, Γουέιν Ρούνεϊ και Λι Κάρσλι. Η Τσεζένα είναι αυτή τη στιγμή όγδοη στη βαθμολογία της Β' κατηγορίας της Ιταλίας και είναι οριακά εντός μπαράζ ανόδου, με τον πρώην προπονητή της, Μικέλε Μινιάνι, να αποχωρεί μετά το 2-2 με τη Φροζινόνε.
✍️ 𝐍𝐞𝐰 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫— Cesena FC (@calciocesenafc) March 15, 2026
🤝 Welcome Mister #Cole
