«Συμβαδί-ζω με τον Λέανδρο»: Μια δράση αγάπης και συμπερίληψης στη Σκύδρα

Η Σκύδρα ενώνει τις δυνάμεις της για τον Λέανδρο και τη συμπερίληψη διοργανώνοντας την Κυριακή 24 Μαΐου τη δράση «Συμβαδί-ζω με τον Λέανδρο».

Ο σύλλογος «Συμβαδί-ζω», μαζί με τον οργανισμό ACT NOW και με τη στήριξη του Δήμου Σκύδρας, διοργανώνουν την Κυριακή 24 Μαΐου τη δράση «Συμβαδί-ζω με τον Λέανδρο», μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί από την Πλατεία Δημοκρατίας της Σκύδρας, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία ενημέρωσης στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης, με στόχο να σταλεί ένα μήνυμα αποδοχής, ισότητας και σεβασμού.

Στη συνέχεια, στο ΔΑΚ Σκύδρας θα ακολουθήσουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ ξεχωριστή στιγμή της ημέρας θα αποτελέσει η ομιλία του μικρού Λέανδρου, ο οποίος μέσα από τη δική του δύναμη και στάση ζωής εμπνέει καθημερινά όσους βρίσκονται δίπλα του.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε αθλητικούς συλλόγους, σχολικές μονάδες, φορείς της περιοχής, αλλά και σε όλους τους πολίτες που θέλουν να στηρίξουν έμπρακτα ένα μήνυμα αλληλεγγύης και συμπερίληψης.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να υπενθυμίσει πως μια κοινωνία γίνεται πραγματικά δυνατή όταν όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτήν.