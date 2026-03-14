Πήρε... φόρα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Bundesliga. Ένα μήνα μετά το πρώτο του γκολ στη Γερμανία κόντρα στη Ντόρτμουντ, ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε ξανά για τη Βόλφσμπουργκ με «θύμα» αυτή τη φόρα ο Χόφενχαϊμ. Στο 68΄συγκεκριμένα ο Έρικσεν εκτέλεσε το κόρνερ, με τον πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ να κάνει την γυριστή κεφαλιά και να σημαδεύει τη γωνία της εστίας για να δώσει το προβάδισμα (0-1) στην ομάδα του με το δεύτερο φετινό του γκολ.