Κουλιεράκης: Άνοιξε το σκορ για τη Βόλφσμπουργκ με γυριστή κεφαλιά (vid)
Πήρε... φόρα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στη Bundesliga. Ένα μήνα μετά το πρώτο του γκολ στη Γερμανία κόντρα στη Ντόρτμουντ, ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε ξανά για τη Βόλφσμπουργκ με «θύμα» αυτή τη φόρα ο Χόφενχαϊμ. Στο 68΄συγκεκριμένα ο Έρικσεν εκτέλεσε το κόρνερ, με τον πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ να κάνει την γυριστή κεφαλιά και να σημαδεύει τη γωνία της εστίας για να δώσει το προβάδισμα (0-1) στην ομάδα του με το δεύτερο φετινό του γκολ.
🚨🚨| GOAL: KOULIERAKIS OPENS THE SCORING FOR WOLFSBURG!— Futball Centa (@futballcenta) March 14, 2026
Hoffenheim 0-1 Wolfsburg.
pic.twitter.com/V3XE92wcLX
