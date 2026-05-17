Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η άσημη Έλβερσμπεργκ θα συμμετάσχει στην Bundesliga, καθώς εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στα σαλόνια!

Τι κι αν εδρεύει σε μία μικρή πόλη 13.000 κατοίκων; Τι κι αν ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Β' Γερμανίας μόλις το 2023; Η Έλβερσμπεργκ θέλει περισσότερα και, μετά την περσινή απώλεια της ανόδου στα μπαράζ, φέτος εξασφάλισε τον απευθείας προβιβασμό στην Bundesliga!

Έχοντας μόλις το δωδέκατο μεγαλύτερο μπάτζετ στην κατηγορία κατά το Transfermarkt, η ομάδα του Βίνσεντ Βάγκνερ τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία της 2.Bundesliga, πίσω μόνο από τη Σάλκε, μετά το εντός έδρας 3-0 ενάντια στην ουραγό Πρόισεν Μίνστερ.

Όλα αυτά σε ισοβαθμία με την Πάντερμπορν, με την Έλβερσμπεργκ να υπερτερεί λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Πάντερμπορν από την άλλη οδηγείται στα μπαράζ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ψάχνοντας την επιστροφή στα σαλόνια μετά από έξι χρόνια. Κι αυτό χάρη στην... αυτοχειρία του Αννόβερου, που ισοφαρίστηκε σε 3-3 στο τέλος από την αδιάφορη Νυρεμβέργη και έμεινε τέταρτο!

Από την άλλη, αξιοσημείωτος είναι ο υποβιβασμός της Φορτούνα Ντίσελντορφ στη Γ' κατηγορία σε τριπλή (!) ισοβαθμία με Γκρόιτερ Φιρτ και Μπραουνσβάιγκ, που υπερτερούσαν κατά ένα και δύο τέρματα αντίστοιχα. Μία κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την ήττα της, 3-0, από την Γκρόιτερ, που έκανε την ανατροπή και θα πάει στα μπαράζ, εκεί όπου περιμένει η Ροτ-Βάις Έσεν.