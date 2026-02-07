Το γκολ του Κουλιεράκη δεν αρκούσε στη Βόλφσμπουργκ να πάρει τον βαθμό, καθώς η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη με 2-1 και παρέμεινε στο δρόμο των επιτυχιών. Υπέγραψε τη νίκη της Ζανκ Πάουλι ο Σάλιακας!

Έχει πάρει φόρα η Ντόρτμουντ και δεν σταματάει πουθενά! Παρά το γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, οι Βεστφαλοί αυτή τη φορά λύγισαν και τη Βόλφσμπουργκ με 2-1 για να φτάσουν τις πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα και να βρεθούν προσωρινά στο -4 από την κορυφή. Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε στο 38΄ με τον Μπραντ, όμως οι Λύκοι ισοφάρισαν στο 52΄με καρφωτή κεφαλιά του Κουλιεράκη που αφιέρωσε το πρώτο του γκολ στη Γερμανία στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά ο τελευταίος λόγος ανήκε στους Βεστφαλούς, οι οποίοι με γκολ του Γκιρασί στο 87΄σφράγισαν το τρίποντο.

Ανάσα με σκόρερ Σάλιακα για τη Ζανκτ Πάουλι

Επιτέλους νίκη για τη Ζανκτ Πάουλι, η οποία λύγισε με 2-1 την Στουγκάρδη με σκόρερ τον Μανώλη Σάλιακα. Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε το σκορ στο 35΄για τους γηπεδούχους από ασίστ του Πιρκά, ενώ στο 52΄ο Σινάνι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα. Το γκολ του Λέβελινγκ στο 90΄δεν άλλαξε τη μοίρα του ματς, με τη Ζακτ Πάουλι να πανηγυρίζει μια κομβική νίκη στη μάχη που δίνει για παραμονή στην κατηγορία.

Φτιάχνει σερί η Μάιντζ

Ακόμα μια διαδοχική νίκη πανηγύρισε η Μάιντζ, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 επί της Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη κι έφτασε τις τρεις στη σειρά. Τα δυο εύστοχα πέναλτι του Αμίρι στο 8΄και το 80΄έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να υπολογίζουν στην παρουσία του Γιαννούλη λόγω τραυματισμού.

Ανεβαίνει η Φράιμπουργκ, στα χαμηλά η Βέρντερ

Η Φράιμπουργκ επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 1-0 της Βέρντερ και βρέθηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Αντίθεα, η ομάδα της Βρέμης πάει από το κακό στο χειρότερο και πλέον είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Με το αριστερό η πρεμιέρα για τον Ντάνιελ Τιούν στον πάγκο της Βέρντερ, η οποία αν και προσπάθησε δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι θετικό, παρά το ότι έπαιζε για 40λεπτα με παίκτη παραπάνω. Στο 13' ο Μπαστε άνοιξε το σκορ για τη Φράιμπουργκ, ωστόσο στο 52' είδε τον Μανζάμπι να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα. Οι γηπεδούχοι άντεξαν την πίεση και πήραν το πολύτιμο τρίποντο.

Πήρε ανάσα το Αμβούργο

Βαθμολογική ανάσα για το Αμβούργο, επικράτησε 2-0 της Χάιντενχαϊμ, βρέθηκε στην 11η θέση και κράτησε την αντίπαλό του στον πάτο της βαθμολογίας. Στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Κόνιγκσντορφερ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 78' ο Φιλιπ διαμόρφωσε το 2-0.