Η Πάντερμπορν άντεξε στο Βόλφσμπουργκ, πήρε το 0-0 από την τοπική ομάδα και ελπίζει για την άνοδο στην Bundesliga.

Η πρώτη μονομαχία ανάμεσα σε Βόλφσμπουργκ και Πάντερμπορν με έπαθλο μία θέση στην Bundesliga της νέας σεζόν δεν είχε νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και τα πάντα πλέον να κρίνονται στη ρεβάνς που θα γίνει τη Δευτέρα (25/5).

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση, ήταν κατά πολύ ανώτερη από την αντίπαλό της αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή αυτή σε γκολ, με τον Ζίμεν να κατεβάζει ρολά και να κρατά ζωντανή την ομάδα του ενόψει της ρεβάνς.

Υπενθυμίζεται πως οι Λύκοι μετέχουν ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία από το 1997, όταν είχαν εξασφαλίσει την άνοδο από τη 2.Bundesliga, φτάνοντας μέχρι και στην κατάκτηση του τίτλου το 2009.