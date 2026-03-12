Ο πολυαναμενόμενος τελικός του Finalissima μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας φεύγει από το Κατάρ, και πιθανότατα θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση από UEFA και CONMEBOL, αναφορικά με την αλλαγή έδρας για τον τελικό του Finalissima, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αργεντινή και Ισπανία έχουν δώσει ραντεβού για τις 27 Μαρτίου, με το παιχνίδι να είχε αρχικά προγραμματιστεί για το στάδιο «Λουσαϊλ» στο Κατάρ, εκεί όπου το 2022 η παρέα του Λιονέλ Μέσι είχε αναδειχθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η όλη κατάσταση όμως -αν δεν γίνει κάποια ανατροπή- άλλαξε, και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, το σπουδαίο ματς θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μιας και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν ανασταλλεί στο Κατάρ.

Οι δυο ομοσπονδίες και οι αρμόδιες αρχές φέρεται να έχουν καταλήξει στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι στο τραπέζι είχαν πέσει τόσο το Λονδίνο, όσο και το Μαϊάμι. Φαίνεται όμως πως επιλέγεται η Μαδρίτη, για διευκόλυνση και των ποδοσφαιριστών, καθώς οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη.