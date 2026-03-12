Finalissima: Άκυρο το Κατάρ, πάει για «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» το ματς
Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση από UEFA και CONMEBOL, αναφορικά με την αλλαγή έδρας για τον τελικό του Finalissima, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Αργεντινή και Ισπανία έχουν δώσει ραντεβού για τις 27 Μαρτίου, με το παιχνίδι να είχε αρχικά προγραμματιστεί για το στάδιο «Λουσαϊλ» στο Κατάρ, εκεί όπου το 2022 η παρέα του Λιονέλ Μέσι είχε αναδειχθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Η όλη κατάσταση όμως -αν δεν γίνει κάποια ανατροπή- άλλαξε, και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, το σπουδαίο ματς θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μιας και όλες οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν ανασταλλεί στο Κατάρ.
Οι δυο ομοσπονδίες και οι αρμόδιες αρχές φέρεται να έχουν καταλήξει στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι στο τραπέζι είχαν πέσει τόσο το Λονδίνο, όσο και το Μαϊάμι. Φαίνεται όμως πως επιλέγεται η Μαδρίτη, για διευκόλυνση και των ποδοσφαιριστών, καθώς οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη.
🚨 ¡¡La Finalissima apunta al Bernabéu!! 🏟️ https://t.co/TjpmAzHQZu— MARCA (@marca) March 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.