Ο Μέσι επέλεξε τα φαβορί για το Μουντιάλ του 2026 και άφησε εκτός την Αργεντινή!

Ο Λιονέλ Μέσι, σε πρόσφατη συνέντευξη του, επέλεξε τα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, αφήνοντας εκτός την εν ενεργεία κάτοχο του τροπαίου και χώρα του, Αργεντινή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι προ των πυλών. Το μεγαλύτερο τουρνουά σε επίπεδο εθνικών ομάδων θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με τον τελικό στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσι.

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κατάρ το 2022, η Αργεντινή αναδείχθηκε νικήτρια, επικρατώντας της Γαλλίας στη διαδικασία των πέναλτι (3-3 κ.δ), με τον Λιονέλ Μέσι να εκπληρώνει το όνειρο του και να στέφθεται πρωταθλητής κόσμου.

Ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Lo de Pollo», αναφορικά με την επερχόμενη διοργάνωση και ρωτήθηκε για τα κορυφαία φαβορί του για την κατάκτηση του τίτλου, αφήνοντας τους πάντες άναυδους με την απάντησή του.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα», τόνισε, αφήνοντας την Αργεντινή εκτός της εξίσωσης. Σύμφωνα με τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα, η Αλμπισελέστε «θα ανταγωνίζεται πάντα και θα δίνει τον καλύτερό της εαυτό, όπως ακριβώς κάνει από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα».

«Η Γαλλία είναι και πάλι πολύ καλή, έχει τόσους πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Η Ισπανία, η Βραζιλία, αν και δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή φόρμα τελευταία, είναι πάντα διεκδικήτριες και έχουν τους παίκτες για να αγωνιστούν σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις», ενώ ολοκλήρωσε τη λίστα με «τη Γερμανία, την Αγγλία, καθώς και η Πορτογαλία έχει επίσης μια πολύ ανταγωνιστική και καλή ομάδα».

Ο «pulga» δεν απέκλεισε καμία έκπληξη, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιου είδους τουρνουά, σημειώνοντας πως: «Πάντα προκύπτουν παράξενα πράγματα, πράγματα που δεν περιμένεις», ενώ κατέληξε λέγοντας: «Πρέπει να ενθουσιαστούμε, όπως κάνουν πάντα οι Αργεντινοί».