Γιούργκεν Κλοπ: Η BILD αναφέρει πως θα είναι ο επόμενος προπονητής της Γερμανίας
Νέα είδηση αναφορικά με το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ φέρνει στο φως της δημοσιότητας η BILD, που επικαλείται πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση.
Ο Γερμανός, πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και νυν διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull, έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες πάντως αρνήθηκαν ότι είχαν επαφή με τον εκπρόσωπό του.
Στο σήμερα, το δημοσίευμα του γερμανικού μέσου αναφέρει πως ο 58χρονος αναμένεται να αποχωρήσει από τον τρέχοντα ρόλο του, καθώς δεν είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Μάλιστα, το θέμα πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα, αφού γράφεται πως ο Κλοπ θα αποτελέσει τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας, μετά το Μουντιάλ του καλοκαιριού.
Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, θα διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον ίδιο (σσ τον Κλοπ) να θέλει να επιστρέψει στους πάγκους, χωρίς όμως το καθημερινό άγχος και την πίεση που έχει ένας σύλλογος.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Germany are considering Jürgen Klopp as its manager for the 2026 World Cup, reports @BILD! 🇩🇪👔 pic.twitter.com/KapKYyRoAK— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 11, 2026
