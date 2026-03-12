Στην Πολωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Παυλίδης, μικρός αδερφός του Βαγγέλη της Μπενφίκα και συγκεκριμένα στην Ούνια Σκερνιέβιτσε.

Μετά τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Βασίλης Παυλίδης αποφάσισε να επιστρέψει στο εξωτερικό και να κάνει το δικό του restart στην Πολωνία καθώς είχε μείνει ελεύθερος στα τέλη Φλεβάρη.

Ο 23χρονος αμυντικός και μικρός αδερφός του Βαγγέλη Παυλίδη υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Ούνια Σκερνιέβιτσε, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία και είναι φαβορί να ανέβει στη δεύτερη καθώς είναι στο +7 από τον 2ο και με ματς περισσότερο.

Μάλιστα, αυτή θα είναι δεύτερη συνεχόμενη άνοδος καθώς στην τρίτη κατηγορία ήταν νεοφώτιστη ενώ ο Παυλίδης επιστρέφει στην Ευρώπη μετά το 2024 όταν επαναπατρίστηκε για την ΑΕΚ Β' (29 αγώνες) και από εκεί στον ΠΑΣ Γιάννινα (6 αγώνες).