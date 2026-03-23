Ο Φεντερίκο Κιέζα τέθηκε εκτός εθνικής Ιταλίας μετά τα ιατρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε, παρά το ότι έπαιξε κανονικά στο Μπράιτον - Λίβερπουλ.

Η εθνική Ιταλίας ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, μέσω του κρίσιμου παιχνιδιού που έχει μπροστά της για τα προκριματικά της διοργάνωσης. Η Σκουάντρα Ατζούρα θα παίξει στις 26/3 με τη Βόρεια Ιρλανδία, με τον Τζενάρο Γκατούζο να συμπεριλαμβάνει και τον Φεντερίκο Κιέζα στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Ωστόσο, ο 28χρονος εξτρέμ δεν θα παίξει τελικά με την εθνική του ομάδα, εξαιτίας των ιατρικών τεστ στα οποία υποβλήθηκε. Οι γιατροί, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έκριναν πως δεν είναι στην κατάλληλη φυσική κατάσταση ώστε να αγωνιστεί με τους Ατζούρι, επομένως τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή.

Κατόπιν συμφωνίας με τη Λίβερπουλ, ο Ιταλός αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο, με τον Νικολό Καμπιάγκι της Μπολόνια να παίρνει τη θέση του στο squad.

Το παράδοξο είναι πως ο Κιέζα αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς των Reds απέναντι στην Μπράιτον στο Amex, περνώντας στο ματς ως αλλαγή στο 77΄στη θέση του Ιμπραχίμα Κοναντέ.