Κιέζα: Κόπηκε στα ιατρικά της εθνικής Ιταλίας
Η εθνική Ιταλίας ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, μέσω του κρίσιμου παιχνιδιού που έχει μπροστά της για τα προκριματικά της διοργάνωσης. Η Σκουάντρα Ατζούρα θα παίξει στις 26/3 με τη Βόρεια Ιρλανδία, με τον Τζενάρο Γκατούζο να συμπεριλαμβάνει και τον Φεντερίκο Κιέζα στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.
Ωστόσο, ο 28χρονος εξτρέμ δεν θα παίξει τελικά με την εθνική του ομάδα, εξαιτίας των ιατρικών τεστ στα οποία υποβλήθηκε. Οι γιατροί, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έκριναν πως δεν είναι στην κατάλληλη φυσική κατάσταση ώστε να αγωνιστεί με τους Ατζούρι, επομένως τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή.
Κατόπιν συμφωνίας με τη Λίβερπουλ, ο Ιταλός αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο, με τον Νικολό Καμπιάγκι της Μπολόνια να παίρνει τη θέση του στο squad.
Το παράδοξο είναι πως ο Κιέζα αγωνίστηκε στο πρόσφατο ματς των Reds απέναντι στην Μπράιτον στο Amex, περνώντας στο ματς ως αλλαγή στο 77΄στη θέση του Ιμπραχίμα Κοναντέ.
🚨❌ Federico Chiesa has withdrawn from Italy squad after medical checks confirmed he isn’t fit to play.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026
In agreement with his club, the Liverpool forward has left the camp and Bologna striker Cambiaghi replaces Federico. pic.twitter.com/WW1ZwBj2I7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.