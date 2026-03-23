Basketaki Salonica: Play off mode - on

Με φρενήρη ρυθμό συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στα παρκέ της Θεσσαλονίκης με τις ομάδες να έχουν μπει σε ρυθμό play off και το κοντέρ να χτυπάει κόκκινο αφού το πάθος και η ένταση ξεχειλίζει.

Στην Development League 2,στα πρώτα παιχνίδια για την φάση των 16, οι Gladiators σε ένα κλειστό παιχνίδι με αυξομειώσεις στο σκορ επικράτησε με 47-45 των Pic n' Coc.

Οριακή νίκη και για τους SKG Sonics που δυσκολεύτηκαν πολύ απέναντι στον μαχητικό Πανικό BC που τον νίκησαν με 57-55. Με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση οι Golden Rail Warriors και οι Amino Animo που επικράτησαν με 97-71 των Wild Goats και 84-56 των Tegridy Farms αντίστοιχα.

Ικανοποιητική διαφορά για τους ΠΟΠ84 που έλεγξαν τον ρυθμό του παιχνιδιού και πήραν την νίκη με 68-51 έχοντας καλή παρακαταθήκη ενόψει επαναληπτικού. Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης και για τους Jazz est.2022 που έχουν ένα +19 (64-45) ενόψει του επαναληπτικού με τους Engineering Eagles.

Στην Development League 1,το μενού περιείχε τα πρώτα παιχνίδια για την φάση των 16. Σε ένα ματς διαφήμιση για τον αθλητισμό Seattle SuperΨΩΝΙΑ και Δεν Έχει... έφεραν Χ (73-73) και τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της ερχόμενης εβδομάδας. Ισοπαλία και στο ματς ανάμεσα σε Tsipourman και Kourkoubinia BC (60-60) με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Νίκη μισή πρόκριση για τους Cartel BC που δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν της Yugoπλαστιγγας με 75-52 σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα άστοχοι. Προβάδισμα πρόκρισης για την Deportivo BC που κατάφερε να αντεπεξέλθει στο γρήγορο παιχνίδι των SKG Bugs που τους νίκησε με 70-58. Πρώτη ήττα στην σεζόν,και μάλιστα ηττα που μπορεί να στοιχίσει ακριβά για τις Μπουλντόζες Salonica αφού οι Basketόσαυροι ήταν διαβασμενοι και είχαν κέφια και κατάφεραν να νικήσουν 78-63 τους αντιπάλους τους έχοντας ένα +15 ως... προίκα για τον επαναληπτικό.

Στην φάση των 16 της Master League, ισχνό προβάδισμα πρόκρισης για τους 86ers που παρά τις απουσίες νίκησαν με 76-81 τους New Slippers. Σε ένα δυνατό και πολύ physical παιχνίδι οι HotDogz επικράτησαν με 76-85 της Puebla κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τον εαυτό τους στους 8 πρέπει να φαντάζονται ήδη οι Galanou Raccoons που δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Golden Steak Evosmsos νικώντας τους με 51-75.

Νίκη-εκπληξη για την Manchester United BC που όντας σαφώς βελτιωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα κέρδισε τους Legends με 68-63 κρατώντας ζωντανό το όνειρο πρόκρισης στους 8 της Master League. Με το ενάμιση πόδι στην προημιτελική φάση οι D&G Greenworks και οι Street Elite που νίκησαν με 73-38 τους Coble και με 116-91 τους Brick City Salonica αντίστοιχα. Τέλος,πήρε το ντέρμπι η Fioretsina Salonica που πέρασε πιο δύσκολα από τι θα φανταζόταν το εμπόδιο των αξιομαχων Brokers.

Στην Evolution League,για την έβδομη αγωνιστική εμφατική νίκη πέτυχαν οι Sky is the Limit που νίκησαν τους Entersoftone με 33-104. Νίκη με καλή εμφάνιση για τους Foodie Hoopers που νίκησαν πιο εύκολα από τι δείχνει το τελικό 69-87 το ACT. Τέλος,οι Magoofydes με καλή άμυνα πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Στρογγυλούς με 50-62.

Τέλος,για τον θεσμό του κυπέλλου ολοκληρώθηκε το puzzle των ομάδων που θα λάβουν μέρος στην ημιτελική φάση. Αρχικά,ο Άξονας με πληθώρα επιλογών νίκησε τους Phoenix BC με 50-70 βάζοντας φρένο σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι των αντιπάλων του.

Οι Sicarios κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση νικώντας τους Legends με 87-95 παρά το γεγονός ότι έπαιξαν με την φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο. Με επιθετική πολυφωνία οι D&G Greenworks νίκησαν τους Street Elite με 82-65 σφραγίζοντας την είσοδο τους στα ημιτελικά στην πρώτη τους μόλις συμμετοχή. Επική ανατροπή και πρόκριση για την Team DK που παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν 6 πόντους πίσω σχεδόν ένα λεπτό πριν την λήξη με κατάθεση ψυχής έκανε μια σπουδαία ανατροπή και πήρε την πρόκριση για την τελική τετράδα του θεσμού.