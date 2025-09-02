Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή μέσα στη μέρα, καθώς απέκτησε τον αδελφό του Βαγγέλη Παυλίδη, Βασίλη.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίζεται. Οι Ηπειρώτες μετά τους Παναγιώτη Παναγιώτου και Άντζελο Σίνα ανακοίνωσαν την τρίτη τους προσθήκη μέσα στην ημέρα, καθώς επισημοποίησαν την απόκτηση του Βασίλη Παυλίδη.

Πρόκειται για τον μικρότερο αδελφό του διεθνή φορ, Βαγγέλη Παυλίδη. Ο 22χρονος, ύψους 1.86μ. Θεσσαλονικιός είναι αριστεροπόδαρος στόπερ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να παίξει και ως ακραίο μπακ στην αριστερή πτέρυγα.

Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο μέτρησε 29 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β', όπου συνεργάστηκε με τον νυν προπονητή του στον ΠΑΣ Γιάννινα, Νίκο Κούστα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Βασίλη Παυλίδη.

Ο 22χρονος στόπερ, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το νέο μας προπονητή κ.Νίκο Κούστα, στην ΑΕΚ Β έχοντας 29 συμμετοχές στη Super League 2 και 1 ασίστ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία, με τις Τοπ Ος και Άλκμααρ Κ21, αλλά και στη Γερμανία, με την Κ19 της Σάλκε.

Βασίλη καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».