Σε μία εκδήλωση που έλαβε χώρα στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», ο ΑΠΟ Κερατσινίου γιόρτασε τα 100 χρόνια της ιστορίας του.

Ο ΑΠΟ Κερατσινίου γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής του και παράλληλα έκοψε και την πρωτοχρονιάτική του πίτα. Ηταν μία βραδιά όπου ενώθηκαν ,με εξαιρετικό τρόπο, το παρόν, με το παρελθόν και το μέλλον του συλλόγου με τα έντονα συναισθήματα να δίνουν και να παίρνουν.

Με τον πρόεδρο Μιχάλη Αρούζο να δίνει το σύνθημα για τα επόμενα χρόνια τονίζοντας την ανάγκη η νέα προσπάθεια της διοίκησης να στηριχτεί. Ο Γενικός Γραμματέας, Λεωνίδας Λεουτσάκος, στάθηκε στην θέληση των νέων ανθρώπων που μπήκαν στη διοίκηση στο να προσφέρουν και να ανεβάσουν την ομάδα εκεί που της αξίζει .

Τεράστια συγκίνηση προκάλεσαν οι βραβεύσεις του Θρυλικού Γιώργου Γκαμίλη, τον οποίο εκπροσώπησε ο γιος του, Νίκος Γκαμίλης, του Μηνά Χατζηαντωνίου για τον οποίο προβλήθηκε και ειδικό βίντεο καθώς και του εμβληματικού Νίκου Χηράκη ο οποίος αποτέλεσε προπονητικό σύμβολο της Ακαδημίας.

Παλαιοί πρόεδροι - παίκτες - προπονητές μοιράστηκαν ιστορίες από το παρεθόν σε μία εκδήλωση που ένωσε την οικογένεια του Κερατσινίου και με φόντο τα επόμενα 100 χρόνια. Ιδιαίτερη μνεία υπήρξε και για τον Γιώργο Μποζινάκη, για πολλά χρόνια υπεύθυνο των Ακαδημιών, ο οποίος μαζί με τους Βασίλη Πισιμίση, Μπάμπη Πισιμίση και την κ. Κρητικάκη δημιούργησαν έναν υπέροχο χώρο ως Μουσείο της ομάδας με φοβερές φωτογραφίες, παλιές φανέλες και σύμβολα της ομάδας και ζωντανεύοντας την ιστορία της.