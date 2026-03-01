Γκολ - μύθος στο Ρέιντζερς - Σέλτικ: Ο Τσερμίτι έκανε το ψαλιδάκι της χρονιάς!

Ο Γιούσεφ Τσερμίτι άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι της Ρέιντζερς με τη Σέλτικ, σκοράρωντας ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το «Old Firm» ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ, για την 29η αγωνιστική του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος, με τον επιθετικό των γηπεδούχων, Γιούσεφ Τσερμίτι να ανοίγει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με ένα τέρμα, που θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός Πορτογάλος έλαβε μία πάσα στη μικρή περιοχή από τον Δανό, Σκοβ Όλσεν και με ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι που θύμισε... Ελ Καμπί έδωσε το προβάδισμα στην όμαδα του και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για μία μεγάλη νίκη.

Is this the best every goal scored in an Old Firm derby ? 🤔👏🏽



pic.twitter.com/x8pc79jEwr — Rangers Spares (@Rangers_Spares_) March 1, 2026

Η Ρέιντζερς αν καταφέρει και πάρει σήμερα τη νίκη θα ανέβει στους 59 βαθμούς, στο -4 από τη πρωτοπόρο Χαρτς του Αλεξάνδρου Κυζιρίδη που με τη χθεσινή της νίκη απέναντι στην Αμπερντίν με 1-0 συνέχισε τη «ξέφρενη» πορεία της στο Σκωτσέζικο πρωτάθλημα.

Για την ιστορία πάντως, ο Τσερμίτι έχει σκοράρει τη φετινή σεζόν οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα και τα 7 από αυτά έχουν έρθει κόντρα στην 1η Χαρτς (4) και την 3η Σέλτικ (3)!