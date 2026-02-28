Μία μέρα πριν το ντέρμπι Ρέιντζερς-Σέλτικ, τόσο η πρώτη, Χαρτς, όσο και η τέταρτη, Μάδεργουελ, συνέχισαν με νίκες στη σκωτσέζικη Premiership.

Πρωτόγνωρες δυσκολίες ζουν στη σκωτσέζικη Premiership Ρέιντζερς και Σέλτικ, που πέραν του μπελά της Χαρτς, βρήκαν και άλλον από τη Μάδεργουελ! Οι δύο μεγάλοι της Γλασκώβης κοντράρονται το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) στο Old Firm προσπαθώντας να μείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα πάντως που πρέπει να κοιτάζουν και πίσω τους...

Στα σαββατιάτικα ματς, οι Καρδιές επικράτησαν 1-0 της Αμπερντίν εντός έδρας και ξέφυγαν στο +7 από τους Τζερς με ένα ματς περισσότερο και στο +9 από τους Κέλτες με δύο, την ώρα που η Γουέλ νικούσε 2-0 την Νταντί Γιουνάιτεντ και εδραιωνόταν στην τέταρτη θέση και στο -1 από τη Σέλτικ!

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως ο χαμένος, αν υπάρξει, του μεγάλου αυριανού ντέρμπι κινδυνεύει να μπλέξει μέχρι και για τη θέση στην πρώτη τριάδα, εννέα αγωνιστικές πριν το φινάλε, συμπεριλαμβανομένων των playoffs.