Μαρόκο: Νέος προπονητής του Ελ Καμπί ο Ουαχμπί
Στο πρόσωπο του Μοχάμεντ Ουαχμπί είδαν οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου τον προπονητή που θα επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες, μετά τον χαμένο τελικό του Κόπα Άφρικα τον Ιανουάριο.
Ο Βαλίντ Ρεγκραγκί αποχώρησε από τα Λιοντάρια του Άτλαντα λίγους μόλις μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ωστόσο ο αντικαταστάτης για την παρέα του Αγιούμπ Ελ Καμπί βρέθηκε άμεσα.
Στα 49 του χρόνια ο Ουαχμπί έχει εργαστεί ως βοηθός στην πρώτη ομάδα της Άντερλεχτ και ως πρώτος προπονητής στα τμήματα υποδομής του βελγικού συλλόγου, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ο τεχνικός στην ομάδα Κ20 του Μαρόκου. Πλέον, καλείται να οδηγήσει την χώρα στο επερχόμενο Μουντιάλ.
مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة
Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ngaScWEo1k
