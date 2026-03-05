Η αναμέτρηση της Νόβι Πάζαρ με τον Ερυθρό Αστέρα στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών.

Για μία ακόμη φορά, ένας σερβικός αγώνας ποδοσφαίρου στιγματίστηκε από άγρια επεισόδια. Αυτή τη φορά, πρόκειται για την αναμέτρηση της Νόβι Πάζαρ με τον Ερυθρό Αστέρα για το εγχώριο Κύπελλο, που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 2-0. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα είχαμε μικρή διακοπή στον αγώνα, καθώς εκτοξεύτηκε φωτοβολίδα από τη μία κερκίδα στην άλλη, ενώ συμπλοκές σημειώθηκαν εκτός γηπέδου μετά την ολοκλήρωσή του, με την αστυνομία να επεμβαίνει και οπαδούς του Αστέρα να διακρίνονται να βγαίνουν από πούλμαν μέσα από σπασμένα παράθυρα!

Από πλευράς Ομοσπονδίας, εκδόθηκε ανακοίνωση η οποία ανέφερε ότι «μετά τα περιστατικά στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Νόβι Πάζαρ και του Ερυθρού Αστέρα, καθώς και μια σειρά παρόμοιων καταστάσεων που έχουν καταγραφεί πρόσφατα σε στάδια σε ολόκληρη τη Σερβία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών και την ολοένα και συχνότερη χρήση φωτοβολίδων.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται εμφανής αύξηση στη χρήση φωτοβολίδων στις εξέδρες, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε τραυματισμούς αστυνομικών, σεκιούριτι και ατόμων που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σερβίας, Μπράνκο Ραντούικο, ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τη διοίκηση της Ένωσης Συλλόγων της Super League και της Πρώτης Λίγκας, προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη της βίας και στην αύξηση της ασφάλειας στα γήπεδα».