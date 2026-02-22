Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν: Η φωτιά των οπαδών στις εξέδρες
Το ντέρμπι του Βελιγραδίου μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν ήταν εκρηκτικό με τους οπαδούς να προκαλούν το χάος και να οδηγούν το ματς σε αρκετές διακοπές.
Όταν ξεκίνησε το β' ημίχρονο, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα άναψαν πολλά πυροτεχνήματα δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Στην αντίθετη πλευρά οι οπαδοί των φιλοξενουμένων έκαψαν καρέκλες. Οι φωτιές συνεχίστηκαν και μετά το δεύτερο γκολ του Αρναούτοβιτς, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματίες, ενώ χρειάστηκε να επέμβουν πυροσβέστες.
Ο καπνός όμως προκάλεσε πρόβλημα, καθώς αρκετοί φίλαθλοι αναγκάστηκαν να βγουν εκτός γηπέδου. Πριν την έναρξη του ντέρμπι, οι οπαδοί αντάλλαξαν αρκετά υβριστικά συνθήματα. Στη βόρεια κερκίδα, οι οπαδοί του Ερυθρού προκάλεσαν με ένα πανό, στο οποίο απεικονιζόταν ένας οδοστρωτήρας, σύμβολο της Παρτιζάν, με το υποτιμητικό μήνυμα «Μαζεύουμε παλιοσίδερα». Επίσης πριν τον αγώνα οι δρόμοι της σέρβικης πρωτεύουσας έγιναν πεδίο μάχης με ξύλο μεταξύ των οπαδών.
🇷🇸 DERBY DAY IN Serbia! 🔥⚽— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2026
RED STAR SMASH PARTIZAN 3–0!!!
BUT HONESTLY… THESE SCENES ARE EVEN BETTER 😍
PURE PASSION. FIERY FANS. REAL FOOTBALL CULTURE!pic.twitter.com/qBIIE6eqLv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.