Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν προκάλεσαν το απόλυτο χάος στο ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Το ντέρμπι του Βελιγραδίου μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν ήταν εκρηκτικό με τους οπαδούς να προκαλούν το χάος και να οδηγούν το ματς σε αρκετές διακοπές.

Όταν ξεκίνησε το β' ημίχρονο, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα άναψαν πολλά πυροτεχνήματα δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Στην αντίθετη πλευρά οι οπαδοί των φιλοξενουμένων έκαψαν καρέκλες. Οι φωτιές συνεχίστηκαν και μετά το δεύτερο γκολ του Αρναούτοβιτς, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματίες, ενώ χρειάστηκε να επέμβουν πυροσβέστες.

Ο καπνός όμως προκάλεσε πρόβλημα, καθώς αρκετοί φίλαθλοι αναγκάστηκαν να βγουν εκτός γηπέδου. Πριν την έναρξη του ντέρμπι, οι οπαδοί αντάλλαξαν αρκετά υβριστικά συνθήματα. Στη βόρεια κερκίδα, οι οπαδοί του Ερυθρού προκάλεσαν με ένα πανό, στο οποίο απεικονιζόταν ένας οδοστρωτήρας, σύμβολο της Παρτιζάν, με το υποτιμητικό μήνυμα «Μαζεύουμε παλιοσίδερα». Επίσης πριν τον αγώνα οι δρόμοι της σέρβικης πρωτεύουσας έγιναν πεδίο μάχης με ξύλο μεταξύ των οπαδών.