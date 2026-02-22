Σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας αναδείχθηκε ο νικητής του ντέρμπι, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 της Παρτιζάν.

Το ντέρμπι της Σερβίας τα είχε όλα! Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στην Παρτιζάν με το εμφατικό 3-0, ενώ δεν έλειψαν οι διακοπές κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τους οπαδούς των ομάδων να δημιουργούν ασφυκτική και εχθρική ατμόσφαιρα. Πριν την αναμέτρηση το Βελιγράδι είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης με ένταση και ξύλο. Ο Ερυθρός συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς και στο +4 από τη μισητή αντίπαλό του κάνοντας σημαντικό βήμα τίτλου.

Μόλις στο 7' το ματς οδηγήθηκε σε ολιγόλεπτη διακοπή, καθώς οι οπαδοί της Παρτιζάν εκτόξευαν αντικείμενα προς τον Κόστοφ καθώς ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ. Οι γηπεδούχοι, παρόλα αυτά, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 45'+5' πήραν προβάδισμα με κεφαλιά του Κόστοφ.

Mε το ξεκίνημα του β' μέρους, έγινε εκ νέου διακοπή διότι οι οπαδοί του Ερυθρού δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα με καπνογόνα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 56' ο Αρναούτοβιτς με ένα μακρινό δυνατό σουτ έγραψε το 2-0, με τον Αυστριακό να το πανηγυρίζει έξαλα μπροστά στους οπαδούς της ομάδας. Αντιθέτως οι οπαδοί των αντιπάλων αντέδρασαν βάζοντας φωτιά σε καρέκλες. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ανέβασε το δείκτη του σκορ, καθώς στο 77' ο Κατάι υπέγραψε το 3-0, αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το φινάλε.