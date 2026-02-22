Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν: Πολύ ξύλο στο Βελιγράδι (vid)

Ξύλο στο Βελιγράδι λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Στο πόδι βρίσκονται οι αρχές στη Σερβία, καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και σήμερα. Λίγες μόλις ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι στο Βελιγράδι, η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Συμπλοκές ξέσπασαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, με ομάδες οπαδών να συγκρούονται σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και αυτοσχέδια αντικείμενα ως «πολεμοφόδια».

22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Fight Delije and Grobari before match, click here for live report: https://t.co/U7piAV4l7L



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/ZME50Yb11o — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 22, 2026

Η αστυνομία επενέβη επανειλημμένα, προσπαθώντας να διαλύσει τα επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ περιπολικά και δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε καίρια σημεία της πόλης. Η ατμόσφαιρα παραμένει εκρηκτική, με τον φόβο νέας κλιμάκωσης να είναι διάχυτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες. Το Βελιγράδι ζει ακόμη ένα βράδυ έντασης.