Ένα απίστευτο αυτογκόλ σημείωσε η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ στο ματς με την Ντομπρούζντα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας.

Η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ επικράτησε 3-1 της Ντομπρούζντα εντός έδρας σε αγώνα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με τον τρόπο με τον οποίο οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 στο 82ο λεπτό να είναι τουλάχιστον σοκαριστικό!

Βλέπετε, με την μπάλα στον αέρα και εκτός περιοχής, ο σκόρερ του 2-0, Μπιντουνγκά, έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα προς τα πίσω, εκεί όπου βρισκόταν μόνος του και χωρίς την παραμικρή πίεση ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Λιουμπένοφ.

Και ενώ ο Βούλγαρος γκολκίπερ μπορούσε απλώς να μπλοκάρει την μπάλα, πήγε να την κοντρολάρει με το πόδι, με εκείνη να σκάει στο χορτάρι, να περνάει κάτω από τα πόδια του και να καταλήγει στα δίχτυα! Ευτυχώς τουλάχιστον έγινε το 3-1 αργότερα και δεν στοίχισε ιδιαίτερα στην ομάδα του, με το απίθανο αυτογκόλ... φάβα πάντως να γίνεται viral.