Γερή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas έβαλε ποδοσφαιριστής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όταν σκόραρε με απίστευτο αεροπλανικό σε χιονισμένο τοπίο.

Ένα από τα κορυφαία γκολ της φετινής σεζόν σημειώθηκε στη Βουλγαρία και στην αναμέτρηση ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Σλάβια Σόφιας. Το ντέρμπι της πόλης για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βουλγαρίας κρίθηκε από το «ποίημα» που σημείωσε ο Αλεχάντρο Πιεδραΐτα στο 82΄της αναμέτρησης, ο οποίος παράλληλα έθεσε γερή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.

Συγκεκριμένα έπειτα από πολύ όμορφη ανάπτυξη σε κλειστό χώρο, η πάλα υψώθηκε μέσα στην περιοχή και ο Κολομβιανός με ένα ασύλληπτο αεροπλανικό κατάφερε να «κρεμάσει» τον αντίπαλο γκολκίπερ και να στείλει τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας.

Ήταν το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σε λευκό τοπίο με χιόνια περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, με το αριστούργημα του 23χρονου ποδοσφαιριστή να κρίνει την αναμέτρηση υπέρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και το γκολ του να αποκτάει viral διαστάσεις στα social media.