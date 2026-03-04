Ο προπονητής της Ουτέμπο είδε την ομάδα του να κάνει το 0-2 ενάντια στην Εχέα, 2-2, βάζοντας τερματοφύλακα να παίξει... μπακότερμα!

Όταν ο προπονητής της Ουτέμπο, κλαμπ της Δ’ κατηγορίας στην Ισπανία, είδε την Εχέα να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα στο γήπεδο της ομάδας του, αποφάσισε πως δεν υπήρχαν πολλά να χαθούν και θα μπορούσε να δοκιμάσει μια ριζοσπαστική ιδέα που είχε καιρό στο μυαλό του...

Τι ακριβώς έκανε; Προχώρησε σε αλλαγή τερματοφύλακα, με αυτόν που μπήκε, ωστόσο, να αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο, παίζοντας... μπακότερμα! Ο Πάμπλο Πουγιόδ ανέβαινε συχνά μέχρι και το κέντρο προκειμένου να βοηθά τους συμπαίκτες του, με το ρηξικέλευθο σχέδιο να στέφεται με επιτυχία, καθώς το 0-2 έγινε 2-2 στο φινάλε!

«Όταν ο κόουτς το ανέφερε στο ημίχρονο, όλοι ήταν σοκαρισμένοι», ανέφερε στη Marca ο Πουγιόδ, που εξήγησε ότι «μου το είχε πει 4-5 βδομάδες πριν και πως αν χάναμε με 2-3 γκολ σε κάποιον αγώνα, θα έπρεπε να το δοκιμάσουμε. Με ρώτησε αν θα το τολμούσα και απάντησα θετικά. Να πω την αλήθεια, στην αρχή ήμουν αγχωμένος γιατί η ιδέα δεν ήταν ξεκάθαρη. Αλλά όσο ανεβαίνεις στο γήπεδο και πρέπει να παίξεις και μέσα, νιώθεις αδρεναλίνη, οπότε βρέθηκα στο στοιχείο μου».

Ο Χουάν Κασαχούς προχώρησε στην πρωτότυπη αυτή κίνηση στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, με τα γκολ της λύτρωσης να έρχονται στο 85’ και στο 90’, με τον Πουγιόδ να σχολιάζει πως «αυτή θα μπορούσε να είναι μια νέα προσέγγιση. Για πολλούς μπορεί να μοιάζει ανόητο αλλά αν το κατανοήσεις καλά, μπορείς να αποκτήσεις πλεονέκτημα στο δικό σου μισό. Υπάρχει φυσικά μεγάλο ρίσκο, γιατί ένα λάθος μπορεί να φέρει μία αντεπίθεση και να δεχτείς γκολ. Γι’ αυτό έχει λογική να το κάνεις μόνο όταν κυνηγάς στο σκορ και δεν έχεις να χάσει τίποτα».