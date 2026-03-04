Η Θέλτα απηύθυνε έκκληση προς τη Μαντόνα για τον εντοπισμό της φανέλας που φόρεσε η Βασίλισσα της Ποπ σε συναυλία της στο «Μπαλαΐδος» πίσω στο 1990.

Τριάντα έξι χρόνια μετά την ιστορική συναυλία της Μαντόνα στο «Μπαλαΐδος», η Θέλτα κάνει έκκληση για να ανακτήσει την φανέλα της ομάδας που φορούσε η Βασίλισσα της Ποπ με το «5» στην πλάτη. Πίσω στο καλοκαίρι του 1990 το γήπεδο της Θέλτα φιλοξένησε μια ιστορική συναυλία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ως μια από τελευταίες στάσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας «Blond Ambition World Tour».

Εκείνο το βράδυ σε ένα κατάμεστο στάδιο η Μαντόνα φόρεσε μια φανέλα της Θέλτα με τον αριθμό «5» στην πλάτη, με τη φωτογραφία που την απαθανατίζει να αποκτά εμβληματικό χαρακτήρα στην ιστορία του συλλόγου.

Μετά από εκείνη τη βραδιά ωστόσο η φανέλα εξαφανίστηκε και η τοποθεσία της παραμένει άγνωστη. Σε μια προσπάθεια να την ανακτήσει, η πρόεδρος της Θέλτα έγραψε ανοιχτό γράμμα προς την Μαντόνα, ζητώντας κάποια πληροφορία για τον εντοπισμό της φανέλας την οποία χαρακτήρισε ως «σύμβολο ενός μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και των αξιών του».

«Αγαπητή Μαντόνα,

Σου γράφω για να ζητήσω τη βοήθειά σου σε κάτι που σημαίνει πάρα πολλά για εμάς.

Στις 29 Ιουλίου 1990, εμφανίστηκες ζωντανά στο στάδιο μας, Estadio de Balaídos, έδρα της Θέλτα, του συλλόγου που με τιμά να υπηρετώ ως πρόεδρος. Εκείνο το βράδυ είχαμε την τιμή να σε δούμε να φοράς τη γαλάζια φανέλα μας.

Αυτή η αγαπημένη ανάμνηση ζει ακόμη ανάμεσα στους φιλάθλους μας. Η φωτογραφία σου με τη φανέλα μας έχει γίνει μύθος και πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας μας, η οποία συχνά ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Πολλοί το βλέπουν ως απλή σύμπτωση. Εγώ προτιμώ να πιστεύω ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία.

Αν και η δική μας φανέλα δεν ήταν η μόνη που φόρεσες ποτέ στη σκηνή, αυτή η εμβληματική εικόνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο φως με το πέρασμα των χρόνων. Με τον καιρό κατανοήσαμε καλύτερα τι αντιπροσώπευες τότε: το να αμφισβητείς τα καθιερωμένα και να στέκεσαι απέναντι σε όσους προσπαθούν να σου υπαγορεύσουν τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις.

Στον σύλλογό μας αναγνωριζόμαστε σε αυτή τη φιλοσοφία.

Γι’ αυτό κρατάμε την ελπίδα να βρούμε το ένδυμα που κάποτε φόρεσες. Αυτή η αναζήτηση είναι μια πράξη μνήμης, σύμβολο ενός μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και των αξιών του.

Αυτή την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα θέλαμε να σου στείλουμε μια χειρονομία αγάπης από το σπίτι μας, το στάδιο Balaídos. Θα γίνει στις 20:45, πριν από τον αγώνα Θέλτα - Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να σου θέσουμε μόνο μία απλή ερώτηση:

Την έχεις;

Αν γνωρίζεις πού μπορεί να βρίσκεται, ή αν θα ήθελες να συμμετάσχεις μαζί μας στην αναζήτησή της, παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας μέσω ιδιωτικού μηνύματος (DM).

Με θαυμασμό,

Marián Mouriño Terrazo

Πρόεδρος

RC Celta de Vigo»