Ο Ντίλον Μπρουκς συνελήφθη στην Αριζόνα το μεσημέρι της Πέμπτης (05/03), με τις κατηγορίες πως οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Την ώρα που αναρρώνει από το τραυματισμό του στο χέρι, ο Ντίλον Μπρουκς έμπλεξε και με τον νόμο, καθώς συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (05/03) στην Αριζόνα.

Συγκεκριμένα ο Καναδός σε τυπικό έλεγχο αστυνομικών, διαπιστώθηκε πως οδηγεί υπό την επήρεια ουσιών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο τμήμα όπου κρατήθηκε για δύο ώρες και μετέπειτα αφέθηκε ελεύθερος. Παρόλα αυτά, δεν είναι γνωστό αν η ουσία ήταν μόνο αλκοόλ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ο Μπρουκς, αναφέρεται πως ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο παίκτης των Σανς την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει μ.ο 20.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.