Καββαδάς: «Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη τελικό»

Η Μύκονος δοκιμάζεται κόντρα στην Καρδίτσα και ο Βασίλης Καββαδάς στάθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα με τους Θεσσαλούς (7/3, 16:00, ERT Sports 1).

Η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή της Stoiximan GBL για τη διεξαγωγή του Final Eight του Κυπέλλου και τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα «παράθυρα» της FIBA, αντιμετωπίζοντας την Καρδίτσα στο Κ.Γ. «Γιάννης Μπουρούσης» (7/3, 16:00, ERT Sports 1).

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Καββαδάς αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα, υπενθυμίζοντας πως η Καρδίτσα «καίγεται» για τη νίκη.

«Το αγωνιστικό κενό στο πρόγραμμα μας έδωσε χρόνο για προετοιμασία και ανασύνταξη. Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη τελικό, όπως και κάθε αγώνας από εδώ και πέρα, για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού, καθώς και η ομάδα της Καρδίτσας "καίγεται" για το παιχνίδι αυτό» ανέφερε ο Έλληνας σέντερ στα social media της Μυκόνου.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου φιγουράρει στην έβδομη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7-10, ενώ σε ό,τι αφορά την Καρδίτσα, βρίσκεται στην 11η θέση με απολογισμό τέσσερις νίκες σε 18 αγώνες.