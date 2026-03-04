Ο Αριέλ Ορτέγκα έκλεισε σήμερα τα 52 του χρόνια και πολλοί έσπευσαν να θυμηθούν τη σπουδαία καριέρα του.

Σε μία καριέρα διάρκειας άνω των δύο δεκαετιών, ο Αριέλ Ορτέγκα μέτρησε εκατοντάδες συμμετοχές και γκολ στο κορυφαίο επίπεδο, παίζοντας μεταξύ άλλων σε Ρίβερ Πλέιτ, Βαλένθια, Σαμπντόρια, Πάρμα και Φενέρμπαχτσε, καθώς και στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.



Σήμερα, ο παλαίμαχος αρτίστας έσβησε 52 κεράκια και, αναμενόμενα, τα social media έσπευσαν να θυμηθούν τα κατορθώματα του μεσοεπιθετικού από την επαρχία Χουχούι, ο οποίος διακρινόταν για το... γλυκύτατο δεξί του πόδι! Λόμπες, εντυπωσιακά πλασέ και ταπεινωτικά, για τους αντιπάλους, τσιμπήματα της μπάλας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μενού, με το υλικό να είναι απολαυστικό...

It’s Ariel Ortega’s birthday today. You remember him.



Right foot sweeter than Mr Kipling’s cookbook.



pic.twitter.com/UBWvUIyOUh March 4, 2026

Ariel ‘Burrito’ Ortega, autor del gol “tobillo de goma”.



Feliz cumpleaños a este animal.



Qué belleza. 🪄🎩

pic.twitter.com/ihnAKLmbsN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 4, 2026