Ορτέγκα: Έγινε 52 ετών και τα social media γέμισαν με γκολάρες

Γιάννης Πολιάς
Ο Αριέλ Ορτέγκα έκλεισε σήμερα τα 52 του χρόνια και πολλοί έσπευσαν να θυμηθούν τη σπουδαία καριέρα του.

Σε μία καριέρα διάρκειας άνω των δύο δεκαετιών, ο Αριέλ Ορτέγκα μέτρησε εκατοντάδες συμμετοχές και γκολ στο κορυφαίο επίπεδο, παίζοντας μεταξύ άλλων σε Ρίβερ Πλέιτ, Βαλένθια, Σαμπντόρια, Πάρμα και Φενέρμπαχτσε, καθώς και στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Σήμερα, ο παλαίμαχος αρτίστας έσβησε 52 κεράκια και, αναμενόμενα, τα social media έσπευσαν να θυμηθούν τα κατορθώματα του μεσοεπιθετικού από την επαρχία Χουχούι, ο οποίος διακρινόταν για το... γλυκύτατο δεξί του πόδι! Λόμπες, εντυπωσιακά πλασέ και ταπεινωτικά, για τους αντιπάλους, τσιμπήματα της μπάλας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μενού, με το υλικό να είναι απολαυστικό...

@Photo credits: Associated Press
     

