Ορτέγκα: Έγινε 52 ετών και τα social media γέμισαν με γκολάρες
Σε μία καριέρα διάρκειας άνω των δύο δεκαετιών, ο Αριέλ Ορτέγκα μέτρησε εκατοντάδες συμμετοχές και γκολ στο κορυφαίο επίπεδο, παίζοντας μεταξύ άλλων σε Ρίβερ Πλέιτ, Βαλένθια, Σαμπντόρια, Πάρμα και Φενέρμπαχτσε, καθώς και στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Σήμερα, ο παλαίμαχος αρτίστας έσβησε 52 κεράκια και, αναμενόμενα, τα social media έσπευσαν να θυμηθούν τα κατορθώματα του μεσοεπιθετικού από την επαρχία Χουχούι, ο οποίος διακρινόταν για το... γλυκύτατο δεξί του πόδι! Λόμπες, εντυπωσιακά πλασέ και ταπεινωτικά, για τους αντιπάλους, τσιμπήματα της μπάλας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μενού, με το υλικό να είναι απολαυστικό...
It’s Ariel Ortega’s birthday today. You remember him.
Right foot sweeter than Mr Kipling’s cookbook.
pic.twitter.com/UBWvUIyOUh— A Funny Old Game (@sid_lambert) March 4, 2026
Ariel ‘Burrito’ Ortega, autor del gol “tobillo de goma”.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 4, 2026
Feliz cumpleaños a este animal.
Qué belleza. 🪄🎩
pic.twitter.com/ihnAKLmbsN
Happy birthday Ariel Ortega 🇦🇷
pic.twitter.com/TW8ACWtCt5— These Football Times (@thesefootytimes) March 4, 2026
Ariel Ortega, that is only suitable for post-watershed viewing 😮💨— These Football Times (@thesefootytimes) April 17, 2024
pic.twitter.com/MBk8euUwmU
