«Σε κίνδυνο η συμμετοχή της Αργεντινής στο Μουντιάλ»: Το σκάνδαλο που σοκάρει τη χώρα και έχει προκαλέσει συναγερμό
Μια είδηση που έρχεται για να... ταράξει τα νερά του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του, ενόψει της προσπάθειας που θα κάνουν για να υπερασπιστούν το στέμμα της πρωταθλήτριας κόσμου, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.
Η Αργεντινή είναι σε... μπελάδες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της La Nacion, η δικαιοσύνη της χώρας φέρεται να στρέφεται εναντίον του Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ενός εκ των ισχυρότερων ανθρώπων της χώρας.
Ο λόγος αφορά οικονομικό σκάνδαλο, και συγκεκριμένα σχετίζεται με ακίνητα και γενικότερα «περιουσία» που συνδέονται με τον Τάπια. Όπως αναφέρεται, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάνιελ Ραφέκας διέταξε νέες «επιδρομές» σε μια περιφραγμένη κοινότητα στην Πιλάρ, όπου μια πολυτελής βίλα είναι εγγεγραμμένη στην ''Real Central SRL'', η οποία συνδέεται με τους Λουτσιάνο Παντάνο και Άνα Λουσία Κόντε, φερόμενους ως «βιτρίνες» του προέδρου της AFA.
Η επιχείρηση έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερους από δεκαπέντε συλλόγους και σε ένα γραφείο στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, όλα μέρος της έρευνας που επιδιώκει να διευκρινίσει τη συσσώρευση πλούτου του Τάπια και των συνεργατών του. Επίσης, υπό έλεγχο βρίσκονται ο ταμίας Πάμπλο Τοβιτζίνο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως πιθανός ένοικος της έπαυλης, και η χρηματοοικονομική εταιρεία Sur Finanzas, η οποία κατηγορείται ότι λειτούργησε με δάνεια σε συλλόγους υπό καταχρηστικούς όρους.
Παράλληλα, η FIFA παρακολουθεί την όλη κατάσταση, η οποία ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαίρου, και, σε περίπτωση που αποδειχθεί πως υπήρξε παράνομος «πλουτισμός» του Τάπια, κανένα ενδεχόμενο αποκλεισμού της Αργεντινής από το Finalissima ή το Μουντιάλ δεν μπορεί να αποκλειστεί.
🚨💣 Chiqui Tapia is being accused of several illegal activities that could cost him his job, along with other AFA officials. Every day, the Federal Court in Argentina, led by Judge Daniel Rafecas, finds new evidence of Tapia and other AFA members doing things outside the law.… pic.twitter.com/lfZVZc64qd— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.