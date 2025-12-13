«Σε κίνδυνο η συμμετοχή της Αργεντινής στο Μουντιάλ»: Το σκάνδαλο που σοκάρει τη χώρα και έχει προκαλέσει συναγερμό

Δημοσίευμα της La Nacion βάζει «φωτιά» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινή, αναφερόμενο σε οικονομικό σκάνδαλο.

Μια είδηση που έρχεται για να... ταράξει τα νερά του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του, ενόψει της προσπάθειας που θα κάνουν για να υπερασπιστούν το στέμμα της πρωταθλήτριας κόσμου, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Η Αργεντινή είναι σε... μπελάδες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της La Nacion, η δικαιοσύνη της χώρας φέρεται να στρέφεται εναντίον του Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ενός εκ των ισχυρότερων ανθρώπων της χώρας.

Ο λόγος αφορά οικονομικό σκάνδαλο, και συγκεκριμένα σχετίζεται με ακίνητα και γενικότερα «περιουσία» που συνδέονται με τον Τάπια. Όπως αναφέρεται, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάνιελ Ραφέκας διέταξε νέες «επιδρομές» σε μια περιφραγμένη κοινότητα στην Πιλάρ, όπου μια πολυτελής βίλα είναι εγγεγραμμένη στην ''Real Central SRL'', η οποία συνδέεται με τους Λουτσιάνο Παντάνο και Άνα Λουσία Κόντε, φερόμενους ως «βιτρίνες» του προέδρου της AFA.

Η επιχείρηση έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερους από δεκαπέντε συλλόγους και σε ένα γραφείο στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, όλα μέρος της έρευνας που επιδιώκει να διευκρινίσει τη συσσώρευση πλούτου του Τάπια και των συνεργατών του. Επίσης, υπό έλεγχο βρίσκονται ο ταμίας Πάμπλο Τοβιτζίνο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως πιθανός ένοικος της έπαυλης, και η χρηματοοικονομική εταιρεία Sur Finanzas, η οποία κατηγορείται ότι λειτούργησε με δάνεια σε συλλόγους υπό καταχρηστικούς όρους.

Παράλληλα, η FIFA παρακολουθεί την όλη κατάσταση, η οποία ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαίρου, και, σε περίπτωση που αποδειχθεί πως υπήρξε παράνομος «πλουτισμός» του Τάπια, κανένα ενδεχόμενο αποκλεισμού της Αργεντινής από το Finalissima ή το Μουντιάλ δεν μπορεί να αποκλειστεί.