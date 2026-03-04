Η Θέλτα αναζητά τη φανέλα που φόρεσε κάποτε η Μαντόνα σε συναυλία της στο Βίγκο, με τη Βασίλισσα της Ποπ να έχει μακρά παράδοση στο ποδόσφαιρο.

Αρχικά ακούστηκε σαν φτιαχτή είδηση, ωστόσο το γεγονός ότι η Θέλτα έστειλε ανοιχτή επιστολή στη Μαντόνα είναι πέρα για πέρα αληθινό, με τους Γαλιθιάνους να ψάχνουν τη φανέλα που φόρεσε η Βασίλισσα της Ποπ σε συναυλία στο Βίγκο το μακρινό 1990.



Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι η Αμερικανίδα σταρ έχει μακρά παράδοση στο ποδόσφαιρο, είτε αυτό έχει να κάνει με εμφανίσεις ομάδων που έχει φορέσει, είτε με τα παιδιά της που ασχολούνται με το άθλημα. Σε παλαιότερο σχετικό θέμα της Marca, μπορεί να δει κανείς τη Μαντόνα να εμφανίζεται σε συναυλίες ή δημοσιεύσεις με φανέλες της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Μπενφίκα, καθώς και των εθνικών ομάδων της Ιταλίας, της Αργεντινής και της Βραζιλίας.



Στο μεταξύ, ο γιος της, Νταβίντ Μπάντα, αποτέλεσε μέρος των ακαδημιών της Μπενφίκα στο παρελθόν, ενώ οι δίδυμες κόρες της, Στέλα και Εστέρ, αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στα τμήματα υποδομής της Τότεναμ, με τη Μαντόνα να παρακολουθεί πρόσφατα από κοντά αγώνα των κοριτσιών της ενάντια στην Τσέλσι.



Σύμφωνα με την Daily Mail, η 67χρονη τραγουδίστρια ήρθε σε επαφή με το ποδόσφαιρο όταν ήταν παντρεμένη με τον Άγγλο σκηνοθέτη, Γκάι Ρίτσι, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της Τσέλσι. Ο δε νυν σύντροφός της, Άκιν Μόρις, υπήρξε ποδοσφαιριστής στις ΗΠΑ, δίχως πάντως να φτάσει ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο.