Ρονάλντο: Τέλος στο μυστήριο με το ταξίδι στη Μαδρίτη, παραμένει στη Σαουδική Αραβία

Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα για το ταξίδι του Ρονάλντο στη Μαδρίτη, καθώς παραμένει στη Σαουδική Αραβία.

Τις τελευταίες ώρες υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα, που έκαναν λόγο για απρόσμενη πτήση του Ρονάλντο στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ από το Ριάντ, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παρόλα αυτά, ο Πορτογάλος δεν ταξίδεψε τελικά και παραμένει στη Σαουδική Αραβία και συνεχίζει την αποθεραπεία του στις εγκαταστάσεις της Αλ Νασρ μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο τελευταίο παιχνίδι. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Μπεν Τζέικομπς και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα δημοσιεύματα για το ταξίδι του Ρονάλντο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αγώνες της Saudi Pro League αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά, αν και το Υπουργείο Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και παρακολουθεί στενά την κατάσταση εν μέσω αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

