Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ για τον Βασίλη Δανιήλ

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Βασίλη Δανιήλ έβγαλε η ΕΠΟ αναφερόμενη στο πέρασμά του από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί καθώς σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος αλλά και του Παναθηναϊκού, Βασίλης Δανιήλ.

Η ΕΠΟ αποχαιρέτησε τον εμβληματικό προπονητή και έβγαλε συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφερόμενη στο πέρασμα από την Εθνική Ομάδα (1999 με 2001).

Αναλυτικά:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη αποχαιρετούν με θλίψη τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Δανιήλ και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Στην πλούσια προπονητική του καριέρα, ο Βασίλης Δανιήλ διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Ανδρών από το 1999 έως το 2001. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999, στον αγώνα Ελλάδα - Λετονία για τα προκριματικά του EURO 2000».