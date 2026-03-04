«Είμαι 100 χρόνια μπροστά»: Η ιστορική ατάκα του Βασίλη Δανιήλ

Οι δηλώσεις του Βασίλη Δανιήλ που έμειναν στην ιστορία μετά τις ήττες του Παναθηναϊκού από τον ΟΦΗ (2-5) και της Εθνικής από τη Γερμανία (2-4).

Εκτός από τις επιτυχίες του με τον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτές με τις υπόλοιπες ομάδες που προπόνησε, ο Βασίλης Δανιήλ έμεινε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για δύο ιστορικές δηλώσεις. Μία από την πρώτη θητεία του στον πάγκο του «τριφυλλιού» και μία από εκείνη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά»

Αρχικά γυρίζουμε τον χρόνο πίσω στο 1987... Μία δύσκολη χρονιά για τους «πράσινους», με πολλά σκαμπανεβάσματα. Τον Μάιο ο Παναθηναϊκός είχε δεχθεί έξι γκολ από τον Εθνικό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ τον Δεκέμβριο, λίγες μέρες μετά την ανατροπή του 5-2 (σ.σ. νίκη με 5-1) με τη Χόνβεντ, γνώρισε νέα ντροπιαστική ήττα με 5-2 από τον ΟΦΗ εντός έδρας.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο τεχνικός του «τριφυλλιού», θέλοντας να υπερασπιστεί τις επιλογές του, είπε μεταξύ άλλων: «Στον τομέα της τακτικής είμαι 100 χρόνια μπροστά. Αν δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε τις αιχμές του ΟΦΗ, τότε δεν είμαστε μεγάλη ομάδα».

Για την ιστορία, εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 5η θέση, πίσω από τη Λάρισα που πήρε τον τίτλο, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο στον ιστορικό τελικό του Σαργκάνη με τον Ολυμπιακό.

«Οι αποβολές μας αποσυντόνισαν»

Fast forward τώρα στις 28 Μαρτίου 2001, όταν η Εθνική αντιμετώπισε τη Γερμανία στο ΟΑΚΑ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 6ο λεπτό με τον Ρέμερ και τον Χαριστέα να ισοφαρίζει στο 20'. Η χαρά αυτή δεν κράτησε πολύ, όμως, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Μπάλακ έκανε το 1-2, αλλά στο 42' ο Γεωργιάδης ισοφάρισε εκ νέου. Η αποβολή του Ντάισλερ έδωσε ελπίδες νίκης στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όμως ο Κλόζε στο 82' και ο Μπόντε στο 90' διαμόρφωσαν το τελικό 2-4 για τα «πάντσερ».

Στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Δανιήλ απέδωσε την ήττα σε δύο λόγους: στο γεγονός ότι η Εθνική έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο και στις αποβολές των Γερμανών, που αποσυντόνισαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.