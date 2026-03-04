Απόλλων Καλυθιών και Fanela Club ενώνουν δυνάμεις

Ο Απόλλων Καλυθιών και το Fanela Club, ο νούμερο ένα προορισμός για αυθεντικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που παντρεύει την παράδοση με τη νέα εποχή.

Ο Απόλλων Καλυθιών, ένας ιστορικός σύλλογος της Ρόδου που ιδρύθηκε το 1947, έχει ήδη μπει δυναμικά στη νέα εποχή. Με το μοντέρνο, minimal και ξεχωριστό σήμα του, τις εντυπωσιακές Nike εμφανίσεις και τη συνεχή αγωνιστική του εξέλιξη, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΕΠΣ Δωδεκανήσου 2025 και την επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες μετά από 21 χρόνια αποτελεί ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό project που συνδυάζει ιστορία και φιλοδοξία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας:

Ο Απόλλων Καλυθιών αποκτά την επίσημη ηλεκτρονική του μπουτίκ στο fanelaclub.com, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους και συλλέκτες να προμηθεύονται τις εμφανίσεις και τα προϊόντα της ομάδας εύκολα.

Το λογότυπο του Fanela Club θα βρίσκεται περήφανα στο μανίκι της εμφάνισης της ομάδας, ως σύμβολο της συνεργασίας και της κοινής φιλοσοφίας.

Ο υπεύθυνος του Fanela Club, Έκτωρ Σακαλόγλου, δήλωσε:

«Στο Fanela Club θέλουμε να δίνουμε χώρο στο ποδόσφαιρο της περιφέρειας και τα Δωδεκάνησα είναι από τα πιο ζωντανά του κύτταρα. Μια ακριτική περιοχή που κρατά την ποδοσφαιρική και ελληνική ταυτότητα δυνατή. Ο Απόλλων Καλυθιών είναι μια ομάδα με πάθος, οργάνωση και ξεκάθαρο όραμα. Είναι χαρά μας να τους δώσουμε ένα ισχυρό ψηφιακό βήμα και να στηρίξουμε την πορεία τους.»

Με ιστορία 78 ετών, τίτλους, σημαντικές παρουσίες σε εθνικές κατηγορίες και παίκτες που άφησαν το στίγμα τους στο ροδίτικο ποδόσφαιρο, ο Απόλλων Καλυθιών συνεχίζει να γράφει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του.

Απόλλων Καλυθιών × Fanela Club



Η ιστορία συνεχίζεται. Και πλέον… φοριέται.