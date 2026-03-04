Η ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού με τον Βασίλη Δανιήλ

Η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA με τον Βασίλη Δανιήλ στον πάγκο του.

Η σεζόν 1987-88 για τον Παναθηναϊκό με τον Βασίλη Δανιήλ στον πάγκο ήταν ιδιαίτερη, καθώς από τη μία στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην 5η θέση (σ.σ. κατακτώντας όμως το Κύπελλο), από την άλλη όμως έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, ξεπερνώντας τα εμπόδια ομάδων όπως η Οσέρ και η Γιουβέντους.

Η αρχή έγινε κόντρα στη γαλλική ομάδα, της οποίας επικράτησε αρχικά στο ΟΑΚΑ με 2-0 χάρη στα γκολ του Μπάρετ και του Βλάχου, ενώ αυτά των Βασιλείου και Σαραβάκου στη ρεβάνς (3-2) επέτρεψαν στους «πράσινους» να πάρουν μια σχετικά άνετη πρόκριση.

Στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης ήρθε η Γιουβέντους, η οποία υποκλίθηκε στον Παναθηναϊκό και στον Σαραβάκο, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης στο πρώτο ματς (1-0) και αυτό με το οποίο το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ στο Κομουνάλε, στην ήττα με 3-2. Θυμίζουμε βέβαια ότι τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ.

Στη συνέχεια ήρθε η ουγγρική Χόνβεντ. Μέχρι το 61ο λεπτό, στο ματς της Βουδαπέστης, οι «πράσινοι» είχαν δεχθεί πέντε γκολ, αλλά ο Σαραβάκος με δύο τέρματα στο 65' και στο 88' έδωσε ελπίδες στην ελληνική ομάδα.

Η ρεβάνς, δύο εβδομάδες αργότερα, αποδείχθηκε ιστορική, καθώς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-0 στο 55', με δύο τέρματα του Βλάχου και ένα του Αντωνίου. Το γκολ του Φίτος στο 60' βρήκε απάντηση από τον Μαυρίδη στο 65' και τον Μπατσινίλα στο 82'.

Στα προημιτελικά, αντίπαλος του «τριφυλλιού» ήταν η Μπριζ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Σαραβάκος και Αντωνίου έβαλαν δύο φορές μπροστά στο σκορ το «τριφύλλι», όμως ισάριθμες φορές οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και τελικά, χάρη στο 1-0 που ακολούθησε στη ρεβάνς, να πάρουν την πρόκριση.