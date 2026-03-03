Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδο της Μάκλσφιλντ, η οποία ενημέρωσε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τον Ιανουάριο έζησε μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας της, αποκλείοντας την κάτοχο του FA Cup, Κρίσταλ Πάλας, από τον θεσμό, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Μάκλσφιλντ ζει δύσκολες ώρες.

Κι αυτό γιατί όπως έγινε γνωστό, το γήπεδο του συλλόγου της έκτης κατηγορίας έγινε στόχος εμπρηστών, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε χημικές τουαλέτες που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις! Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/3), με τους ανθρώπους του κλαμπ να ενημερώνουν πως δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Οι τοπικές Αρχές ερευνούν την υπόθεση, με τη Μάκλσφιλντ να ζητά από τους οπαδούς της να μην πλησιάσουν το Moss Rose μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε άπαντες για το ενδιαφέρον τους και την άμεση ανταπόκριση εκείνων που ειδοποίησαν τις αρχές τόσο γρήγορα», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας.