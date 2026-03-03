Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φλαμένγκο αποτελεί ο Φιλίπε Λουίς, μετά από.... νίκη της ομάδας του με 8-0!

Τέλος στη συνεργασία της με τον Φιλίπε Λουίς έβαλε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) η Φλαμένγκο, ανακοινώνοντας την απόλυση του Βραζιλιάνου τεχνικού.

Παρότι η ομάδα του κέρδισε με το εμφατικό 0-8 μέσα στην έδρα της Μαντουρέιρα και -φυσικά- προκρίθηκε στον τελικό του Carioca, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί από πλευράς διοίκησης.

Ο λόγος, όπως αναφέρουν τα μέσα από τη χώρα του καφέ είναι φυσικά το κάκιστο ξεκίνημα που έκανε η ομάδα, το χειρότερο των τελευταίων 10 ετών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την απώλεια του Σούπερ Καπ Βραζιλίας από την Κορίνθιανς και του Ρεκόπα Σουνταμερικάνα από την Λανούς.

Ο Φιλίπε Λουίς ανέλαβε τη Φλαμένγκο τον Σεπτέμβριο του 2024 και σε 99 αγώνες κατάφερε να πανηγυρίσει 6 τίτλους, μεταξύ αυτών και του Κόπα Λιμπερταδόρες.