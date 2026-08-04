Απίθανη εικόνα: Παπαγάλος έκανε «ντου» σε αγώνα στη Βραζιλία (vid)
Ένα φοβερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φλαμένγκο με τη Σεαρά, στο πλαίσιο του Κυπέλλου της κατηγορίας κάτω των 19 ετών, με πρωταγωνιστή έναν.. παπαγάλο.
Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο εν λόγω αγώνας, ένας «γιγαντιαίος» παπαγάλος έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο, και, συγκεκριμένα πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι ενός ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο, με αποτέλεσμα εκείνος να πανικοβληθεί και να πέσει στον αγωνιστικό χώρο.
Πάντως, το πτηνό συνέχισε κανονικά να πετάει και έφυγε από το γήπεδο, με το παιχνίδι να μη διακόπτεται και να συνεχίζεται κανονικότατα.
Giant Parrot Attacks Football Player in Brazil. 😭— Sportscey (@sportscey) August 3, 2026
A Brazilian U-15 Cup match between Flamengo and Ceará was hilariously halted when a giant macaw parrot swooped onto the pitch and attacked a player. pic.twitter.com/XxbrmxXpqY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.