Ο αγώνας της Φλαμένγκο με τη Σεαρά για το Κύπελλο Κ15 σημαδεύτηκε από ένα πρωτοφανές περιστατικό, αφού ένας παπαγάλος «επιτέθηκε» σε παίκτες.

Ένα φοβερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φλαμένγκο με τη Σεαρά, στο πλαίσιο του Κυπέλλου της κατηγορίας κάτω των 19 ετών, με πρωταγωνιστή έναν.. παπαγάλο.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο εν λόγω αγώνας, ένας «γιγαντιαίος» παπαγάλος έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο, και, συγκεκριμένα πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι ενός ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο, με αποτέλεσμα εκείνος να πανικοβληθεί και να πέσει στον αγωνιστικό χώρο.

Πάντως, το πτηνό συνέχισε κανονικά να πετάει και έφυγε από το γήπεδο, με το παιχνίδι να μη διακόπτεται και να συνεχίζεται κανονικότατα.