Φλαμένγκο και Φιλίπε Λουίς κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τος, η οποία επεκτάθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Λευκός καπνός στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Φλαμένγκο και Φιλίπε Λουίς για την ανανέωση της συνεργασίας τους! Αν και τις τελευταίες εβδομάδες οι μεταξύ τους συζητήσεις είχαν περιπλεχθεί σε σημείο όπου οι Βραζιλιάνοι εξερευνούσαν και εναλλακτικές επιλογές, τελικά οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια.

Συγκεκριμένα η Φλαμένγκο συμφώνησε με τον Βραζιλιάνο για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2027, εξασφαλίζοντας πως ο προπονητής των επιτυχιών θα παραμείνει στο κλαμπ τουλάχιστον για δυο ακόμη χρόνια.

Η προηγούμενη σεζόν άλλωστε αποδείχθηκε ιστορική για την ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο! Υπό τις οδηγίες του πρώην αμυντικού των Τσέλσι και Ατλέτικο, η «Μενγκάο» σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, καθώς και το Copa Libertadores.

Μετά από μια τέτοια σεζόν η ανανέωση ήταν... μονόδρομος για τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία σχολίασε μέσω του εκτελεστικού διευθυντή, Ζοσέ Μπότο, πως «το θετικό αποτέλεσμα κατέστη δυνατό μόνο επειδή υπήρχε ειλικρινής διάθεση και από τις δύο πλευρές το έργο να συνεχιστεί».