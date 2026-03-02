Ο Τάκης Λεμονής πάει τη Ραντνίτσκι Νις από νίκη σε νίκη και αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας αλλά και όσα προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του.

Όταν ο Τάκης Λεμονής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι Νις τον Δεκέμβριο, η σερβική ομάδα κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό. Ωστόσο, σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει, με τον Έλληνα προπονητή να έχει σουλουπώσει τον σύλλογο από τη νότια Σερβία και να τον έχει φέρει μία ανάσα από την είσοδο στα playoffs!

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Ραντνίτσκι είναι ένατη στη βαθμολογία και στο -1 από την οκτάδα, ενώ με το εντός έδρας 1-0 ενάντια στη Γιαβόρ, έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες - επίδοση που αποτελεί την καλύτερη στην κατηγορία μετά από εκείνη του πρωτοπόρου, Ερυθρού Αστέρα! Μετά την αναμέτρηση αυτή, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας του αλλά και όσα προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δουλεύουμε πολύ με τους παίκτες σε αυτό το κομμάτι (σ.σ. να έχουν υπομονή). Τους μαθαίνω να μην πηγαίνουν από το ένα άκρο στο άλλο με τα συναισθήματά τους, να μην εναλλάσσονται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Χρειαζόμαστε ισορροπία, ώστε να έχουμε καθαρό μυαλό. Αυτό μας βοηθά ακόμη κι όταν δεν παίρνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, αλλά και στον τρόπο που λειτουργήσαμε όταν πήραμε το προβάδισμα απέναντι στη Γιαβόρ. Ελέγχαμε την κατάσταση συνεχώς και η νίκη μας δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις αυτοπεποίθηση όταν βρίσκεσαι στον πάτο της βαθμολογίας, γιατί η πίεση είναι τεράστια. Ωστόσο, με αυτή την έννοια κινούμαστε σιγά σιγά προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δεν θα πω ποτέ ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά ναι, έχουμε βελτιώσει πολλά πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίσαμε μια πολύ, πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Θα σας πω κάτι, συνήθως μέσα στην εβδομάδα κάνουμε δύο ημέρες ανάλυση βίντεο του αντιπάλου. Για την IMT και τη Γιαβόρ, για πρώτη φορά, το κάναμε τρεις ημέρες, γιατί θέλαμε να γνωρίζουμε κάθε παίκτη των αντιπάλων μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας, όταν όλοι το περιμένουν από σένα. Όσο γνωρίζω αυτό το πρωτάθλημα, από παιχνίδι σε παιχνίδι, μου γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι εδώ κανείς δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν, αν δεν παίξει πολύ καλά.

Αμέσως μετά το παιχνίδι είπα στους παίκτες αυτό που λέω μετά από κάθε αγώνα: Αυτό τελείωσε, πάμε παρακάτω, σκεφτόμαστε αμέσως τον επόμενο. Έτσι λειτουργούμε από την αρχή. Είχαμε πει ότι στόχος είναι να ολοκληρώσουμε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέσα στην πρώτη οκτάδα. Τώρα πλησιάσαμε, αλλά δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμη, αν δεν συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν στην προπόνηση την Παρασκευή, μίλησαν μαζί μας και μας έδωσαν επιπλέον ενέργεια. Είχαμε περισσότερο κόσμο από πριν στο γήπεδο. Ελπίζω να τους κρατήσουμε και να είναι ακόμη περισσότεροι ήδη στο επόμενο παιχνίδι».