Παρότι ο Τάκης Λεμονής έμεινε για αρκετό διάστημα χωρίς ομάδα, το ξεκίνημα του στον πάγκο της Ραντνίσκι Νις είναι εξαιρετικό.

Αν μπορούσε να έχει έναν τίτλο οι πρώτοι μήνες του Τάκη Λεμονή στη Σερβία με τη Ραντνίσκι Νις, αυτός θα ήταν «καλύτερα δεν γίνεται». Τι και αν ο 66χρονος κόουτς είχε μείνει μακριά από την προπονητική επτά χρόνια; Η επιστροφή του στους πάγκους έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.

Το Gazzetta είχε το αποκλειστικό ρεπορτάζ για την περίπτωση του Έλληνα προπονητή και ήδη έχει ανατρέψει τις πιθανότητες περί... υποβιβασμού αφού στα πρώτα πέντε παιχνίδια έχει συνολικά τρεις νίκες ενώ ένα ματς έληξε ισόπαλο, με αποτέλεσμα η Ραντνίσκι να σκαρφαλώσει στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα (από τις 16 ομάδες).

Μάλιστα, βρίσκεται στο -3 από την πρώτη 8άδα που οδηγεί στα play off πρωταθλητή με επτά αγωνιστικές να απομένουν για την κανονική διάρκεια. Μετά το ντεμπούτο με ήττα από την Νόβι Πάζαρ (0-1), η σέρβικη ομάδα έκανε ένα εξαιρετικό σερί, το καλύτερο στη φετινή σεζόν αφού νίκησε τη Ζελέζ (1-0), τη Ραντνίσκι 1923 (2-1) και την Ναπρεντάκ (4-2) ενώ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Παρτιζάν στην έδρα της (0-0).

Άξιο αναφοράς ότι μόνο η Ναπρέντακ ήταν κάτω από τη Νις στον βαθμολογικό πίνακα ενώ οι άλλες τέσσερις ήταν στην πρώτη 8άδα. Την ίδια στιγμή, ο σύλλογος είχε συνολικά τέσσερις νίκες σε 19 αγωνιστικές και ήδη πέτυχε τρεις με τον Λεμονή στον πάγκο.