Στο πλαίσιο της εορτής των 100 χρόνων από την ίδρυση του Παναιτωλικού, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Μάκης Μπελεβώνης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του... ταξιδιού, ενώ μίλησε και για την γηπεδική ανάπλαση!

Μίλησε για τα εμπόδια που βρήκε η ομάδα, μίλησε για τους κάθε λογής «εχθρούς» που έβαζαν εμπόδια, αλλά και στην πολύτιμη προσφορά του Φώτη Κωστούλα στα όσα χρόνια βρίσκεται στον διοικητικό θώκο!

Ο Γεράσιμος Μπελεβώνης αναφέρθηκε στις αξίες και τους κανόνες που έβαλε εξ αρχής ο κ. Κωστούλας. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ μεταξύ άλλων τόνισε πως στην πορεία «πολεμηθήκαμε, αμφισβητηθήκαμε, απογοητευτήκαμε, αλλά κρατήσαμε καθαρή την ψυχή μας»!

Η ομιλία του Μάκη Μπελεβώνη

«100 χρόνια ζωής για τον Παναιτωλικό, 100 χρόνια περηφάνειας και ιστορίας. Το να υπηρετείς τον Παναιτωλικό είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το να τον υπηρετείς στα χρόνια του Κωστούλα είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή και προνόμιο.

Κλείνουμε 21 χρόνια. Δεν είναι περίοδος, δεν είναι αριθμός. Είναι ένα μακρύ ταξίδι, γεμάτο περιπέτειες και γεμάτο γνώση. Δεν έλειψαν ούτε οι Λαιστρυγόνες, ούτε οι Κύκλωπες ούτε οι Ποσειδώνες. Δεν έλειψε η αδικία, το παρασκήνιο, οι “παράγκες”, με πολλά χρώματα.

Δεν φοβηθήκαμε, δεν λυγίσαμε γιατί είχαμε ξεκαθαρίσει ότι τελειώνοντας αυτό τα ταξίδι θα θέλαμε να κοιτάμε περήφανοι όλους στα μάτια, με καθαρή την ψυχή μας. Αυτοί ήταν οι κανόνες από την πρώτη μέρα. Αρχές και αξίες. Συμφωνούσαμε απόλυτα και υπηρετήσαμε το όνειρό του.

Μας είχαν πει από την πρώτη μέρα, ο πρόεδρος δε το άκουσε, ότι θα περάσουμε δύσκολα αν δεν υποκύψουμε στο παρασκήνιο. Όμως αντέξαμε. Δυσκολευτήκαμε, πιεστήκαμε, απογοητευτήκαμε, αμφισβητηθήκαμε όμως στο τέλος καταφέραμε αρκετά, όχι όλα. Και πάνω από όλα να επανέλθουμε μετά από 34 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. εκεί που έπρεπε να βρίσκεται χρόνια.

Εκεί που παραμένουμε για αρκετά χρόνια, εύχομαι να συνεχιστεί, είναι κάτι που δεν έχουν πετύχει πολλές ομάδες. Σήμερα, μετά από 21 χρόνια και 100 από την ίδρυση ο Παναιτωλικός βρίσκεται στα καλύτερα του.

Έχει ένα από τα ομορφότερα και λειτουργικότερα επαρχιακά γήπεδα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος πρόεδρος που έχει ρίξει τόσα χρήματα σε γήπεδο που ανήκει στον Ερασιτέχνη, τον Δήμο και κατ’ επέκταση στον κόσμο.

Οι παρεμβάσεις από την Περιφέρεια και τον Δήμο συνεχίζονται. Παραδίδεται στον επόμενο αγώνα. Η ανάπλαση της Προυσιωτίσσης σύντομα θα ολοκληρωθεί. Ακολουθεί η ανάπλαση της εισόδου με άγαλμα του Τίτορμου, τεσσάρων μέτρων. Πιστεύω να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά και να δημοπρατηθούν μουσείο-ενεργειακή αναβάθμιση.

Ο Παναιτωλικός έχει δυνατό όνομα, είναι στα καλύτερά του. Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Είναι υποχρέωση όλων μας. Δικιά μας, των φιλάθλων, των φορέων και παραγόντων της πόλης. Οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού έχουν μία όμορφη ποδοσφαιρική κουλτούρα που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής τους.

Είναι οι χαρές και οι λύπες μας, η αγωνία για τον αγώνα της Κυριακής, το μέλλον του Παναιτωλικού.

Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να είναι αντάξια της ιστορίας και των ονείρων μας».