Γκαγκάτσης: «Εύχομαι ο δεύτερος αιώνας να βρει τον Παναιτωλικό με κάποιο τίτλο και πορεία στην Ευρώπη»
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το παρών στο Αγρίνιο για την κεντρική εκδήλωση των 100 χρόνων. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε τον χαιρετισμό του και τόνισε πως ο σύλλογος διάγει τις καλύτερες ημέρες του στην εποχή του Φώτη Κωστούλα, ενώ έστειλε τις ευχές του για τον δεύτερο αιώνα ιστορίας του κλαμπ.
Ο επικεφαλης της Ομοσπονδίας παρέλαβε και μια αναμνηστική πλακέτα από τον Γεράσιμο Μπελεβώνη, πρόεδρο του συλλόγου.
Το μήνυμα του Μάκη Γκαγκάτση
«Σας ευχαριστώ για την τιμή. Υπό την ηγεσία του κ. Κωστούλα ο Παναιτωλικός διάγει τις καλύτερες μέρες της ιστορίας του. Παιδί μικρό την δεκαετία του ’90 περιμένοντας την “Αθλητική Κυριακή”, εντυπωσιαζόμουν από τον κόσμο του Παναιτωλικού.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Ανοίγει με Κηφισιά η μικρή εξέδρα, μπαίνει μεγαλειώδες άγαλμα του Τίτορμου στην είσοδο
Μου έχει μείνει ως φοιτητής η τεράστια εκδρομή στη Νέα Σμύρνη για το μπαράζ με την Ρόδο. Ήταν εντυπωσιακό. Όλα αυτά με εντυπωσίασαν πραγματικά.
Ο αιώνας αυτός ήταν η αρχή. Εύχομαι ο δεύτερος αιώνας να βρει τον Παναιτωλικό με κάποιο τίτλο, με πορεία στην Ευρώπη, σας ευχαριστώ για την τιμή».
