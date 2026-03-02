Οι ποδοσφαιριστές της Σφαξιέν και της Γκαμπές έπεσαν στο έδαφος μετά τη λήξη της μεταξύ τους αναμέτρησης, καθώς αναγκάστηκαν να αγωνιστούν μεσημέρι εν μέσω Ραμαζανιού.

Με το Ραμαζάνι του 2026 να ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου και να ολοκληρώνεται στις 19 Μαρτίου, εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές προσπαθούν να διαμορφώσουν τα προγράμματά τους εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς η θρησκεία τους δεν τους επιτρέπει να φάνε ή να πιουν νερό πριν δύσει ο ήλιος.

Κάτι το οποίο προκάλεσε προβλήματα στους ποδοσφαιριστές της Σφαξιέν και της Γκαμπές, που αναμετρήθηκαν την 1η Μαρτίου στη μία το μεσημέρι τοπική ώρα! Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο οποίος έληξε 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, με πολλούς να κατακρίνουν τη λίγκα της Τυνησίας για τον ορισμό της αναμέτρησης τόσο νωρίς και άλλους να αναφέρουν πως άνθρωποι που το επάγγελμά τους περιλαμβάνει σωματική καταπόνηση δεν θα έπρεπε να τηρούν τη νηστεία.