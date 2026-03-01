Ο Πάουλο Ενρίκε της Βάσκο Ντα Γκάμα τα... άκουσε από οπαδούς της ομάδας επειδή αγκάλιασε τον Νεϊμάρ μετά το ματς με τη Σάντος.

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε δριμύτερος μετά τον τραυματισμό του, σημειώνοντας δύο τέρματα για να επικρατήσει η Σάντος 2-1 της Βάσκο Ντα Γκάμα στο πρωτάθλημα Βραζιλίας. Ο άλλοτε σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα πάντως εθεάθη να επιτίθεται φραστικά στους οπαδούς των ηττημένων, οι οποίοι μετά το ματς, τα έβαλαν με ποδοσφαιριστή της ομάδας τους!

Ο λόγος για τον Πάουλο Ενρίκε, που μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης αγκαλιάστηκε με τον Νέι και φέρεται μάλιστα να ζήτησε και τη φανέλα του, κάτι που εξαγρίωσε τους φίλους της Βάσκο. Έτσι, μέλη των οργανωμένων τον περίμεναν έξω από το προπονητικό κέντρο και του εξέφρασαν τα παράπονά τους.

Ο 29χρονος αμυντικός δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί νωρίτερα με τον Νεϊμάρ, ενώ όταν του επισημάνθηκε πως η απόδοσή του έχει πέσει τους τελευταίους μήνες, το παραδέχτηκε. Επιπλέον, τα μέλη των Forca Jovem Vasco ζήτησαν σεβασμό από τον Ενρίκε, λέγοντάς του να αποχωρήσει από το κλαμπ αν δεν είναι ικανοποιημένος...