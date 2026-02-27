Ο Νεϊμάρ με δικά του γκολ χάρισε τη νίκη στη Σάντος επί της Βάσκο Ντα Γκάμα (2-1), πανηγυρίζοντας στο σημαιάκι όπως ο Βινίσιους.

Με κέφια επέστρεψε στη δράση ο Νεϊμάρ, καθώς μετά την ασίστ στο παιχνίδι κόντρα στη Βέλο Κλουμπ, ο Βραζιλιάνος πέτυχε και τα δυο γκολ της Σάντος, στη νίκη επί της Βάσκο Ντα Γκάμα (2-1).

Αρχικά, με ένα πολύ όμορφο πλασέ στο πλαϊνό δίχτυ άνοιξε το σκορ (25'), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο με πανέμορφη λόμπα διαμόρφωσε το τελικό σκορ (61').

Μάλιστα, μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε, ο 34χρονος έτρεξε στο σημαιάκι του κόρνερ και μιμήθηκε τον πανηγυρισμό του Βινίσιους Τζούνιορ, που φέρεται να προκάλεσε τον χαμό στο «Ντα Λουζ», στο ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πανηγυρισμό που επανέλαβε ο παίκτης των «Μερένγκχες» και στη ρεβάνς, όταν και πάλι βρήκε δίχτυα.

Φαίνεται πως το είχε πάρει σαν... εντολή, καθώς ο «Νέι» στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι (σσ με τη Βάσκο) εξήγησε πως είχε πει στον Βινίσιους ότι αν σκοράρει πάλι στον επαναληπτικό, θα πρέπει να κάνει τον ίδιο πανηγυρισμό, αναφέροντάς του πως με την πρώτη ευκαιρία θα το έπραττε και ο ίδιος, κάτι που όντως συνέβη!