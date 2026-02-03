Στη Βραζιλία και τη Βάσκο Ντα Γκάμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κουιαμπάνο, που είχε «παίξει» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Τελικά... Βραζιλία μετακομίζει ο Κουιαμπάνο, ο αριστερός μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ που τις τελευταίες ημέρες φέρεται να απασχόλησε τον Ολυμπιακό.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τον αγγλικό σύλλογο στην Μποταφόγκο, όμως το διάστημά του εκεί ολοκληρώθηκε.

Έτσι, η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη θέλησε να τον παραχωρήσει εκ νέου, με τη Βάσκο Ντα Γκάμα να επιλέγει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Κουιαμπάνο θα δοθεί ως δανεικός στο κλαμπ της πατρίδα του, ενώ στη συμφωνία υπάρξει ρήτρα αγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Βάσκο θα πληρώσει 1 εκατ. ευρώ ως «ενοίκιο» για τον 22χρονο.